Verlosung in Frankfurt am Main Frankfurts Open-Air-Kino der besonderen Ort

Das Alte Polizeipräsidium zwischen Hauptbahnhof und Messegelände steht seit 2002 weitgehend leer. Seit mehr als 20 Jahre sind das nun, in denen die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Spuren, die auf unsichtbare Weise eine Off-Location erschaffen haben, deren roughness dem FREILUFTKINO FRANKFURT einen Charme verleiht, für den das Open-Air-Kino über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Prädestiniert für einen Kino-Besuch der ganz besonderen Art, denn kaum ein Frankfurter kennt diesen Ort, der jetzt noch die Geschichte der Stadt atmet, doch schon bald der Zukunft weichen wird.

■ „ANORA", Donnerstag 21.08. um 19:30 Uhr; FSK: ab 16; OmdU (Englisch mit deutschen Untertiteln). Zur Einstimmung vor dem Film liefert DJ Scar passende Beats.

■ „KONKLAVE", Freitag 22.08. um 19:30 Uhr; FSK: ab 16; OmdU (Englisch mit deutschen Untertiteln)

■ „IN DIE SONNE SCHAUEN", Samstag 23.08. um 19:30 Uhr; FSK: ab 16; OV (Deutsch, Plattdeutsch)

■ „BLACK BAG – DOPPELTES SPIEL", Sonntag 24.08. um 19:30 Uhr; FSK: ab 12; OmdU (Englisch mit deutschen Untertiteln)

