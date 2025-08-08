piwik no script img

Verlosung in Frankfurt am Main Frankfurts Open-Air-Kino der besonderen Ort

Zwischen den Fassaden des ehemaligen Frankfurter Polizeipräsidiums habt ihr die Möglichkeit Kino zu erleben. Die taz verlost 2x2 Tickets für das Frankfurter Freiluftkino

Menschen sitzen bei Einbruch der Dunkelheit auf Liegestühlen vor einer Leinwand im Freiluftkino Frankfurt, das im Innenhof des alten Polizeipräsidiums stattfindet.
Ansehnlicher als je zuvor, auf dem Areal des Alten Polizeipräsidium. Foto: Norbert Miguletz

Das Alte Polizeipräsidium zwischen Hauptbahnhof und Messegelände steht seit 2002 weitgehend leer. Seit mehr als 20 Jahre sind das nun, in denen die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Spuren, die auf unsichtbare Weise eine Off-Location erschaffen haben, deren roughness dem FREILUFTKINO FRANKFURT einen Charme verleiht, für den das Open-Air-Kino über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Prädestiniert für einen Kino-Besuch der ganz besonderen Art, denn kaum ein Frankfurter kennt diesen Ort, der jetzt noch die Geschichte der Stadt atmet, doch schon bald der Zukunft weichen wird.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Kino“ sowie Ihren Wunschfilm an.

Einsendeschluss ist am 18.08.2025 um 10:00 Uhr.

Die aktuelle Verlosung läuft für folgende Filme:

„ANORA", Donnerstag 21.08. um 19:30 Uhr; FSK: ab 16; OmdU (Englisch mit deutschen Untertiteln). Zur Einstimmung vor dem Film liefert DJ Scar passende Beats.

„KONKLAVE", Freitag 22.08. um 19:30 Uhr; FSK: ab 16; OmdU (Englisch mit deutschen Untertiteln)

„IN DIE SONNE SCHAUEN", Samstag 23.08. um 19:30 Uhr; FSK: ab 16; OV (Deutsch, Plattdeutsch)

„BLACK BAG – DOPPELTES SPIEL", Sonntag 24.08. um 19:30 Uhr; FSK: ab 12; OmdU (Englisch mit deutschen Untertiteln)

Hier geht es zum Programm des Frankfurter Freiluftkinos.

