Jetzt in der Verlosung Freikarten für Open Air Kino in Hamburg

Die Zeise Kinos in Hamburg-Ottensen stehen für anspruchsvolles und unterhaltsames Programmkino mit vielen Gästen und einer legendären Slam-Kultur im einmaligen Ambiente einer ehemaligen Schiffsschraubenfabrik.

Seit 2004 wird im Innenhof des Altonaer Rathaus zu sommerlichem Freilichtkino unter freiem Himmel eingeladen. Auch Literatur und Konzerte gehören inzwischen zum Open-Air-Programm.

Vom 3. Juli bis 31. August findet die nächste Saison statt. Übrigens: Bei Regen finden die Vorstellungen trotzdem statt. Wem das Wetter zu unsicher ist, kann mit dem Ticket am gleichen Tag eine Indoor-Veranstaltung im Zeise-Kino besuchen.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Zeise” sowie den Wunschfilm an. Einsendeschluss ist am 8.8.2025 um 10 Uhr.

Die taz nord verlost 5 x 2 Freikarten für diese Filme am:

■ Sonntag, 10. August 21 Uhr: „Hundred of Beavers“

19. Jahrhundert, im Mittleren Westen der USA. Als seine Farm explodiert, beschließt der erfolgreiche Apfelschnaps-Händler Jean Kayak, es als Pelzjäger zu versuchen! Mit seinen raffinierten Fallen nimmt er den Kampf gegen bösartige Waschbären und intelligente, mannshohe Biber auf. Als er sich jedoch in die Tochter eines Pelzhändlers verliebt, fordert sein Schwiegervater in spe einen hohen Brautpreis: Jean soll ihm Biber liefern, Hunderte sogar! Dumm nur, dass die Biber deutlich schlauer sind als der unerfahrene Pelzjäger. Besonderheit: Hauptdarstellers Ryland Tews ist persönlich an dem Abend vor Ort.

■ Dienstag, 19. August um 21.15 Uhr: Sneak Preview

Bei der FSK-18-Veranstaltung wird ein buntes Spektrum an neuen Spielfilmen gezeigt. Dies kann auch Themenbereiche beinhalten, mit denen sich nicht alle wohlfühlen – an der Ticketkasse könnt ihr euch über Trigger-Warnings informieren.

■ Dienstag, 26. August um 20.45 Uhr: „In die Sonne schauen“

Ein abgeschiedener Vierseitenhof in der Altmark. Die Wände atmen seit über einem Jahrhundert das Leben der Menschen, die hier wohnen, ihren Geschmack, ihr Sein in der Zeit. IN DIE SONNE SCHAUEN erzählt von vier Frauen aus unterschiedlichen Epochen – Alma (1910er), Erika (1940er), Angelika (1980er) und Nelly (2020er) – deren Leben auf unheimliche Weise miteinander verwoben sind.