Freikarten zu verlosen Puch Open Air

Es gibt Orte, die sind mehr als nur Orte. Sie sind ein Gefühl. Ein Vibe. Ein geheimer Akkord, der nur hier klingt. Das Puch Open Air ist so ein Ort. Ein Festival, das keine Stadien braucht, keine VIP-Lounges. Nur Musik, Apfelbäume, eine Wiese am Waldrand – und euch.

1989 knisterten hier zum ersten Mal Gitarrenriffs durch die Luft, seitdem ist das Puch Open Air ein magischer Schmelztiegel aus Indie, Elektro, Avantgarde und allem, was Herz und Hirn auf angenehme Weise vernebelt. Visonär, modern, radikal bunt gebucht.

Am 12. Juli 2025 ist es wieder soweit. Die Sonne geht unter, das Gras unter den Füßen ist warm - irgendwo ploppt eine Bierflasche, und dann – Bumm! – der erste Basston hallt übers Feld. In den letzten Jahren haben auf dem Puch Open Air The Notwist, Suuns, Güner Künier, Gilla Band, Anika, The Düsseldorf Düsterboys, Element of Crime, Schnipo Schranke, Friends Of Gas, Acid Pauli, Mouse On Mars, Mount Kimbie, Voodoo Jürgens, Adrian Sherwood, Robert Forster, Dame Area, Salò, Schlachthofbronx, Ulla Suspekt, Kratzen, Jaki Liebezeit/Joachim Irmler únd viele mehr gespielt.

Dieses Jahr spielen: Benefits - Mark Ernestus' NDAGGA RHYTHM FORCE - Monostars - Schnecken im Hochbeet - The Other Others / Jahtari Live & DJ Set

Wir verlosen 3x2 Tickets für das Puch Open Air am 12.07.2025 in Lueg 1, 85305 Jetzendorf.