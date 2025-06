7780944 6096920

Freikarten zu verlosen : Festival Down By The River

Die taz verlost 2x2 Eintrittskarten für Down By The River: Ein eintägiges Festival im Garten des ://about blank, bei dem Künstler*innen verschiedenster Stile zu hören sein werden.

27.6.2025 17:00 Uhr teilen Diesen Artikel teilen

Bella and the Bizarre bei ihrem Auftritt im blank-Garten Foto: Tanja Krokos

Ein Festival wie eine Wundertüte: Das Down By The River Festival hat mal wieder seine Fühler ausgestreckt und präsentiert seine musikalischen Fundstücke im idyllisch-anarchischen Garten-Ambiente des ://about blank in Berlin-Friedrichshain. Das Line-up wirbelt durch die Genres und den regionalen Underground, schweift quer über den Planeten und dringt sogar bis ins Weltall vor. Wer kommt mit? Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Down By The River” an. Einsendeschluss ist am 04.07.2025 um 10:00 Uhr. Mit: Vandalisbin (Queer-Soul), Sedlmeir (Hard-Schlager), Robert Kretzschmar (Alternative/Indie), Culture Crush (Dystopie-Disco), fastmusic (Minimal-Pop), Rita Braga (Kosmo-Pop), Lail & Lomar (Future-Jazz), Vasylysa (Emo-Folk), YodelRoar (Dudel‘n‘Jodel), Kaskadeur (Heavy-Prog), Selbstgebaute Musik (Moderation, Installation & Performance) Keine Verlosung mehr verpassen? Hier den tazfrisch-Newsletter abonnieren.