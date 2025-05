Freikarten zu verlosen Green Visions Potsdam

Zahlen, Statistiken, Fakten sind das tägliche Brot der Klimaforschung. Diese wichtigen Forschungsgrundlagen können Filme in Geschichten verwandeln. Green Visions Potsdam heißt, den Klimawandel fühlen – in eindrucksvollen Bildern und mit verblüffenden Perspektiven.

Das Filmfestival zeigt unterschiedlichste Filme zur Nachhaltigkeit: Dokumentarfilme, Spielfilme oder Jugendfilme. Gespräche mit einschlägigen Wissenschaftler:innen und Expert:innen ergänzen die Filmvorführungen.

Die taz verlost für drei ausgewählte Filme des Filmfestivals für nachhaltiges Leben jeweils 5x2 Tickets.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Green Visions Potsdam” an. Einsendeschluss ist am 22.05.2025 um 15:00 Uhr.

„Responsible”, Samstag, 24.05. um 12 Uhr (Englisch/Französisch mit deutschen Untertiteln)

Es gibt so etwas wie verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln. Im Dokumentarfilm „Responsible – There is No Business to be Done on a Broken Planet“ lernt man beeindruckende Unternehmen kennen, die verantwortungsvoll für uns Menschen und unsere Erde handeln und trotzdem Gewinne erzielen. Ein Pionier dieses Unternehmertums ist Yvon Chouinard, der in den 1970er-Jahren einen kleinen Anbieter von Outdoorbekleidung namens Patagonia gründete – eine Firma, die mit ihrem Nachhaltigkeitskonzept Weltruhm erlangte. Im Anschluss im Gespräch: Wolfgang Lucht (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung)

„Seaweed Stories”, Sonntag, 25.05. um 12:30 Uhr (Englisch mit deutschen Untertiteln)

Algen werden einen großen Teil unseres zukünftigen Essens ausmachen: Sie sind gesund, schmecken gut und sind preiswert. Sie pflegen Haut und Haare, und viele Nahrungsergänzungsmittel werden überflüssig. Während der Ozean unter Plastikverschmutzung und dem Verlust der Artenvielfalt infolge des Klimawandels leidet, nutzen Wissenschaftler:innen die Kraft der Meeresalgen, um Lösungen für diese Herausforderungen zu finden. Im Anschluss im Gespräch: Dr. Anna Fricke (Leibnitz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau, IGZ), Elisabeth Fischer (Kochbuchautorin)

„The Battle for Laikipia” , Sonntag, 25.05. um 16:30 Uhr (Suaheli/Englisch/Samburu mit deutschen Untertiteln)

In Laikipia, einem Naturschutzgebiet in Kenia, gibt es einen seit langer Zeit andauernden Konflikt zwischen den nomadisch lebenden Viehhirten und den weißen Landbesitzern. Die immer noch ungelösten, aus der Kolonialzeit stammenden, historischen Ungerechtigkeiten werden durch den Klimawandel massiv verschärft, denn die zunehmende Dürre hat verheerende Auswirkungen auf die Pflanzenwelt. Die indigenen Samburu haben zunehmend Schwierigkeiten, überhaupt noch Weideland für ihr Vieh zu finden. Sie drängen auf das gut bewässerte Weideland der Weißen, die ihre Tausende von Hektar absperren. Im Anschluss im Gespräch: Peter Murimi (Regisseur), Toni Kamau (Produzentin)

