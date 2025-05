Tour zur Seitenwende 19.05. Marburg Kein bisschen Frieden

Tote, Verwundete, Flüchtende, zerstörte Wohnblocks, Krankenhäuser und Energieanlagen: Für die Ukrainer:innen ist das seit dem 24. Februar 2022, dem Beginn von Russlands Angriffskrieg, Alltag. Die Menschen sind traumatisiert, zermürbt und sehnen sich nach Frieden. Aber zu welchem Preis? US-Präsident Donald Trump hat diese Frage beantwortet: Er scheint fest entschlossen, die Ukraine fallen zu lassen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Mo., 19.05.2025 Ab 17 Uhr: Hilfe beim digitalen Lesen Ab 19 Uhr: Podiumsdiskussion Wo: Rotkehlchen in der Waggonhalle Rudolf-Bultmann-Straße 2A 35039 Marburg Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

Ein „Friedensplan“ Washingtons sieht vor, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland genauso anzuerkennen wie die Besatzung von Territorien in vier ukrainischen Regionen. Damit geht Trump, wie bereits seit dem Beginn seiner Amtszeit im Januar, gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut in Vorleistung. Der Kremlchef kann sich als Sieger fühlen.

Wie gehen die Menschen sowie die politische Führung in der Ukraine, wie Ukrainer*innen, die im Ausland Zuflucht gefunden haben, mit dieser neuen Situation um? Wie reagieren Washingtons einstige westliche Verbündete, nicht nur in Bezug auf die Ukraine (as long as it takes?), sondern auch angesichts eines möglichen militärischen Rückzuges der USA aus Europa?

Sie brauchen Hilfe beim digitalen Lesen?

Ab 17 Uhr helfen wir bei Problemen und Fragen zur Nutzung von App und ePaper. Bitte bringen Sie dazu Ihr Endgerät mit und halten Ihre Zugangsdaten für den App Store sowie Ihre Mailadresse bereit. Und für alle, die jetzt schon wissen, dass sie auch nach der Seitenwende ihr Abo behalten, haben wir ein Dankeschön-Paket. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

🐾 Anastasia Rodi (Magazowa) ist eine auf der Krim geborene ukrainisch-deutsche Journalistin und politische Analystin mit Schwerpunkt Ukraine und Osteuropa. Als freie Korrespondentin, vor allem für die taz, berichtet sie über den Krieg Russlands gegen die Ukraine, die deutsch-ukrainischen Beziehungen, autoritäre Regime und die Rolle von Desinformation.

🐾 Grygorii Palii war vor dem Krieg in der Ukraine meistens als Sportjournalist tätig dann auch als Soldat. Nach der Demobilisierung ist er wohnhaft in Berlin, wohin seine Frau und Kinder früher geflohen sind.

🐾 Barbara Oertel ist seit 1995 Osteuropa-Redakteurin der taz und seit 2011 eine der beiden Chefs der Auslandsredaktion. Sie hat Slawistik und Politikwissenschaft in Hamburg, Paris und St. Petersburg sowie Medien und interkulturelle Kommunikation in Frankfurt/Oder und Sofia studiert.

