taz Talk zu Klimakrise und Pressefreiheit Don’t shoot the messenger

Ob im ZDF-Wetterbericht oder bei Recherchen in der Arktis: Journalist:innen, die die Klimakrise zum Thema machen, werden immer stärker angefeindet.

Der ZDF-Meteorologe Özden Terli beschreibt Überflutungen oder Hitzewellen nicht bloß. Er benennt, was ein Extremwetterereignis mit der Klimakrise zu tun hat. Doch manche sehen darin keine verantwortungsvolle Berichterstattung, sondern werfen Terli „Aktivismus“, „grüne Propaganda“ oder gar einen „Missbrauch“ seiner TV-Reichweite.

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 24.04.2025, 19:00 Uhr Einlass: 18:00 Uhr Wo: taz Kantine und hier im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos.

Immer öfter erleben Terli und seine Kolleg:innen deshalb Beleidigungen, Hass, bis hin zu unverhohlenen Drohungen. Eine BBC-Meteorologin hat zuletzt gar ihren Posten aufgegeben.

Auch mit Blick auf die Region, in der die Klimakrise besonders schnell eskaliert, haben Klimajournalist:innen mit Angriffen zu kämpfen: Der Arktis. Die Kolleg:innen des Rechercheportals Arctida etwa recherchieren zu den Folgen der Erderhitzung in den russischen Arkisgebieten. Sie werden deshalb vom Kreml verfolgt, mussten das Land verlassen und arbeiten heute vom Exil in Georgien aus.

Das Rechercheprojekt Decoding the Disinformation Playbook of Populism von der taz, dem International Press Institute in Wien und der Fakt-Checking NGO Faktograf ist in den vergangenen Monaten dem Hass auf die Klima-Journalist:innen nachgegangen.

Die auf die Arktisgebiete spezialisierten Journalist:innen Erin Rizzato Devlin und Hanna Thulé haben ein mehrmonatiges Recherchestipendiums erhalten und damit den „hybriden Krieg“, wie sie es nennen, ausgeleuchtet, den der russischen Staat gegen Arctida führt.

Die taz-Reporter Christian Jakob und Jean-Phillip Baeck sind der Frage nachgegangen, woher die Wut auf Journalist:innen kommt, die es als ihre Aufgabe sehen, die Klimakrise auch im Wetterbericht zum Thema zu machen – und welche Folgen die Angriffe für die betroffenen Kolleg:innen und für die Klima-Berichterstattung insgesamt haben.

Am 24. April erscheint die Recherche dazu in der taz, an diesem Abend sprechen die beiden mit Özden Terli, Erin Devlin und Hanna Thulé über die Attacken auf Klimajournalist:innen und Strategien gegen Desinformation und zur Verteidigung der Pressefreiheit.

Ein taz Talk mit:

🐾 Özden Terli, Meteorologe und Wettermoderator beim ZDF, Gründungsmitglied „Climate without borders“

🐾 Erin Devlin, Philosophin und Freie Journalistin in Glasgow und Göteborg, Gründerin vom Equitable Energy Research

🐾 Hanna Thulé, Journalistin, u.a. Barent’s Observer, Helsinki

🐾 Christian Jakob und Jean-Philipp Baeck aus dem Reportageressort der taz moderieren diesen Talk.

Die Veranstaltungssprache ist Englisch.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung JavaScript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um unseren Ticketshop ohne JavaScript aufzurufen, klicken Sie bitte hier

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung