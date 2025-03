2x2 Freikarten für das Theaterstück POP! Andy Warhol & The Velvet Underground

Vor sechzig Jahren verwandelte sich der Popkünstler Andy Warhol plötzlich in einen Filmemacher. Mit seinen so genannten „Superstars“ drehte er Filme wie Blow Job, Chelsea Girls und Lonesome Cowboys – krude, gewagte, schräge Schwarz-Weiß-Filme auf dem schmalen Grat zwischen Pornografie und Programmkino.

Neben diesen „Underground-Filmen“ präsentierte er die ultrawilde und ultralaute Performanceserie 'Exploding Plastic Inevitable' und produzierte das Debütalbum der Rockband The Velvet Underground mit der deutschen Sängerin Nico – das Albumcover zierte das ikonischste Bild jener wenigen „Underground-Jahre“: die gelbe Banane.

Mit der Band RED LARGO und einem Ensemble von fünf Schauspieler*innen versucht POP! Andy Warhol & The Velvet Underground eine performative Antwort auf die Frage, wie Pop in den 1960er und 1970er Jahren zur Kultur wurde. Das Theater ist nach JAWS! und Bowie in Berlin Teil 3 der Reihe 'A Conversation with a Cultural Icon'.

