Jetzt in der Verlosung Filmfest Bremen Freikarten

Seit Gründung des Festivals ist es dem Filmfest wichtig, Bremen als Filmstadt und Produktionsstandort sichtbar zu machen, als Netzwerkplattform zu fungieren und Filmschaffende und Publikum gleichermaßen zu begeistern. Dieses Jahr findet das Filmfest Bremen vom 19.3. bis 23.3.2025 an sechs Spielstätten in Bremen statt. In fünf Wettbewerbe werden über 115 Filme aus 30 Ländern, darunter 33 Deutschlandpremieren und von vier verschiedenen Kontinenten gezeigt.

Die taz verlost 3 x 2 Tickets für die Gala des Bremer Filmpreises am 19. März 2025.

In diesem Jahr geht der Bremer Filmpreis an Stephen Frears.

Über 50 Jahren hinweg hat Frears die britische Filmlandschaft maßgeblich geprägt und beeinflusst. Er wandert mühelos zwischen Genres, inszeniert Weltstars und wird von Publikum und Kritiker:innen gleichermaßen gefeiert. Und im Kern seiner Arbeit und Liebe für den Film, lässt sich ein Motiv erkennen, zu dem er immer wieder zurückkehrt: Der Mensch als handelndes Wesen.

Im Rahmen der Preisverleihung und Gala wird die Deutschlandpremiere von Frears‘ neustem Projekt, Brian and Maggie, gezeigt.

Die Preisverleihung und Gala findet am 19. März 2025 um 19:30 Uhr im Theater am Goetheplatz statt.

Mehr Infos zum Filmfest Bremen finden Sie hier.