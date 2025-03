Seitenwende am 26.04. in Berlin Seitenwende auf dem taz lab

Wenn ab dem 17.10.25 nur noch die Wochentaz im Briefkasten steckt und unter der Woche die Zeitung auf der App in der Hosentasche zufinden ist, dann stellen sich für einige Leser*innen neue Fragen: Wo finde ich die taz App? Welches Gerät eignet sich am Besten, um die taz zu lesen? Wo kann ich anrufen, wenn ich Fragen habe?

Diese und viele weitere Fragen beantworten wir auf dem taz lab 2025. Das taz lab ist der jährliche Jahreskongress der taz. Unter dem Motto „weiter / machen“ witmen wir uns auf 12 Bühnen mit über 70 Veranstaltungen gegenwärtigen Themen wie Donald Trump als US-Präsident, den rekordverdächtigen Zustimmungswerten für die AfD oder auch den explodierenden Olivenölpreisen. Immer unter dem Motto: Trotzdem weitermachen!

Die Hilfe in Sachen ePaper und Abo sind am 26.04.25 im Besselpark kostenfrei zugänglich. Unter anderem können Sie auch an den „Küchentischgesprächen“ kostenlos teilnehmen. Für weitere Veranstaltungen des taz lab ist ein Ticket notwendig.

Falls Sie noch nicht entschieden sind, ob Sie am taz lab teilnehmen möchten, stöpern Sie doch ein wenig im Programm oder kommen Sie einfach vorbei mit Ihrem anliegen in Sachen ePaper, Abo oder Endgerät. Sie können sich spontan Vortort entscheiden, ob Sie ein Ticket für das Festival kaufen wollen.

Wir freuen uns auf Sie!