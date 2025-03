taz digital lesen Welches Gerät ist für mich am besten?

iPad 10. Generation

Speicher: 64 GB Bildschirmgröße: 10.9" Bildschirmauflösung: 2360 x 1640 Pixel 12 Megapixel Hauptkamera Ladenpreis: ca. 399 € Unser Angebot für Abonnent*innen: Wenn Sie nach dem 17.10.2025 Ihr tägliches Abo für mindestens zwei Jahre als Kombiabo fortführen (täglich digital +gedruckte wochentaz), können wir Ihnen das iPad mit einer einmaligen Zuzahlung von 99 € anbieten.

Wer sich bereits in der Welt von Apple bewegt, also zum Beispiel ein iPhone nutzt oder ein MacBook, ist mit dem iPad bestens bedient. Der Umgang mit Apple-Geräten ist dann schon vertraut, die Kompatibilität mit den anderen digitalen Endgeräten gegeben.

Unseren Abonnent*innen, die sich nun erstmals mit einem Tablet vertraut machen und es als Lesegerät für die taz nutzen möchten, empfehlen wir das iPad, weil die intuitive Benutzer*innenführung, die gute Funktionalität und die einfache Bedienung digitalen Anfänger*innen den Einstieg in die digitale Lesewelt erleichtern. Die taz App funktioniert bestens, es ist mit dem iPad natürlich auch möglich, die Artikel aus der taz oder unsere Podcasts anzuhören.

Samsung Tab A9+

Speicher: 64 GB, Bildschirmgröße: 10.9" Bildschirmauflösung: 1.920 x 1.200 Pixel 8 Megapixel Kamera Ladenpreis: ca. 200 € Unser Angebot für Abonnent*innen: Wenn Sie nach dem 17.10.2025 Ihr tägliches Abo für mindestens zwei Jahre als Kombiabo fortführen (täglich digital + gedruckte wochentaz), können wir Ihnen das iPad mit einer einmaligen Zuzahlung von 39 € anbieten.

Wer bislang Geräte mit Android-Betriebssystem genutzt hat (was die allermeisten Handy- und Laptop-User*innen tun), wird mit diesem Tablet sehr gut zurechtkommen. Die Darstellung der taz auf dem Display ist brillant, die Funktionalitäten der taz App werden optimal umgesetzt.

Für Neulinge in der Welt der digitalen Endgeräte ist der Umgang mit dem Gerät und die Orientierung im GooglePlaystore nicht ganz so einfach und übersichtlich. Apple macht es Neueinsteiger*innen etwas einfacher.

PocketBook Era color

Bildschirmgröße: 7 " Speicher: 32 GB Ladenpreis: 259 € Unser Angebot für Abonnent*innen: Wenn Sie nach dem 17.10.2025 Ihr tägliches Abo für mindestens zwei Jahre als Kombiabo fortführen (täglich digital + gedruckte wochentaz), können wir Ihnen das PocketBook mit einer einmaligen Zuzahlung von 39 € anbieten.

Wer seine taz ohne Störung durch einkommende E-Mails, Werbung und andere Angebote aus dem Netz lesen möchte, ist hier richtig. Im Wortsinne ist der eReader ein Lesegerät. Die Orientierung am Zeitungsseiten-Layout fällt hier nicht so einfach wie auf dem Tablet, die Geschwindigkeit, mit der sich die Fotos und Zeichnungen aus der taz aufbauen, ist gewöhnungsbedürftig langsamer, aber die Darstellung der Texte ist durch die E-Ink Technologie angenehm für die Augen und ermöglicht auch das Lesen in greller Sonne (etwa am Strand).

Wer schon einmal einen eReader genutzt hat, kennt die Navigation und Darstellungsweise. Für diese Nutzer*innen empfehlen wir das PocketBook Era color. Mit diesem Gerät können neben der taz auch alle eBooks genutzt werden, die elektronische Ausleihe aus Bibliotheken ist möglich. Die Wiedergabe von Audioformaten (taz Artikel und taz Podcasts anhören) ist integriert. Aber: der eReader Era color ersetzt kein Tablet, der integrierte Browser ist in erster Linie für das Herunterladen der Zeitung und der eBooks gedacht.

Haben Sie sich für ein Gerät entschieden?

Hier können Sie uns mitteilen, womit Sie künftig die taz lesen wollen.