Buchmesse Tickets in der Verlosung Freikarten Leipziger Buchmesse

Für alle Leseliebhaber*innen rund um Leipzig fängt bald die schönste Veranstaltung des Jahres an: Die Leipziger Buchmesse. Eröffnet wird das Lesefest am 27. März und endet am 30. März. Von Mittwoch bis Sonntag haben Sie die Möglichkeit, die vielseitigen Stände auf dem Messegelände zu besuchen, wo unter anderem auch wieder die taz vertreten sein wird. Im taz Studio erwartet Sie ein umfangreiches Programm mit Gäst*innen wie u. a.: Annett Gröschner, Carolin Würfel, Robert Seethaler, Asal Dardan, Bernhard Pörksen und vielen mehr.

Sie finden uns in Halle 5, Stand G500. Hier finden Sie eine Übersicht auf das taz-Programm. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Auf der Messe werden alle wichtigen Erscheinungen des Frühjahrs vorgestellt und diskutiert. Literaturbegeisterte können ihre Lieblingsautor*innen hautnah treffen und sich gemeinsam austauschen.

Für die diesjährige Leipziger Buchmesse verlosen wir pro Tag 3x2 Tagestickets, die durch die Leipziger Messe bereitgestellt werden. Dazu werden ebenfalls 2x2 Tagestickets durch die Kurt-Wolff-Stiftung bereitgestellt.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Buchmesse 2025“ an. Einsendeschluss ist am Do. 06.03.2024 um 11.00 Uhr.

Mehr Informationen zur Buchmesse Leipzig finden Sie hier.