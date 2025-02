taz Seitenwende zur Buchmesse Leipzig 2025 Hilfe in Sachen ePaper und Abo

Als erste überregionale Zeitung geht die taz den Weg der Digitalisierung. Wenn die taz dann unter der Woche nicht mehr als gedruckte Zeitung im Briefkasten steckt, sondern nur noch digital ab dem Vorabend des Erscheinungstages zu nutzen ist, stellen sich für manche Leser*innen der taz ganz neue Fragen.

Veranstaltungsinformationen Wann: So., 30.03.2025, 10:00 - 13:00 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein.

Mit welchem Gerät kann ich am bequemsten die taz lesen? Wie finde ich mich in der App zurecht? Kann ich auch am Laptop lesen oder muss ich ein mobiles Endgerät anschaffen? Gibt es eine Hotline und überhaupt: wie sieht die Zukunft des taz-Journalismus aus? Diese und viele weitere Fragen beantworten wir auf der Buchmesse.

Im Rahmen dieser Veranstaltung helfen wir bei Problemen und Fragen zur Nutzung von App und ePaper. Bitte bringen Sie dazu gerne Ihr mobiles Endgerät mit, wenn möglich auch schon die Zugangsdaten zur mobilen Nutzung der taz.

Und für alle, die jetzt schon wissen, dass sie auch nach der Seitenwende ihr Abo behalten, haben wir ein Dankeschön-Paket. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!