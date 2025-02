7514857 6067851

Freikarten für Schrumpf! On the road : Schrumpf! On the road – Das Zafraan Ensemble

Saxophon + Kontrabass + Harfe: was will man mehr? 2x2 Tickets für das experimentelle Musik- und Tanz(theater) für ein Familienpublikum am 15. März 2025.

15.3.2025 11:00 Uhr teilen Diesen Artikel teilen

Experimentelles Musik- und Tanz(theater) für ein Familienpublikum Foto: Suse Sebald

Das Zafraan Ensemble lädt ein, diese drei Instrumente (und ihre dazugehörige Musiker*innen) ganz nah und persönlich kennenzulernen. In zwei Musikstücken von Mauricio Kagel und Oscar Bianchi kommen die verschiedenste Persönlichkeiten hervor: lachend, streitend, tanzend und diskutierend treten sie mit uns und miteinander in Kontakt. Wolltet ihr auch immer mal wissen, wie man ein Saxophon zupft, einen Kontrabass bläst oder eine Harfe streicht – oder ob das überhaupt möglich ist? Dann seid ihr hier gut aufgehoben! Kurz nach der Premiere für Erwachsene wird eine moderierte und leicht gekürzte Vorstellung am Nachmittag angeboten, die sich explizit an junge Besucher*innen richtet. Die Erfahrung zeigt, dass auch viele Erwachsene durch das Konzept von Schrumpf! Zugang zu den künstlerischen Forschungen bekommen – und leichter anknüpfen können an die musikalischen und tänzerischen Experimente. Dazu konzentriert sich die Schrumpf!-Version stets auf zwei oder drei zentrale Momente aus der Vorstellung für Erwachsene, die im Rahmen der Familienvorstellung hervorgehoben werden. Die taz verlost 2x2 Tickets für das experimentelle Musik- und Tanz(theater) Schrumpf! des Ensembles Zafraan am 15. März 2025 um 11:00 Uhr im Dock 11. Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Zafraan” an. Einsendeschluss ist am 11.03.2025 um 10:00 Uhr. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.