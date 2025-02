5x2 Freikarten für das taz lab 2025 weiter / machen – Jenseits der Empörung

Im Rahmen des diesjährigen taz lab fragen wir uns „wie wollen wir weitermachen?“ Denn machen wir uns nichts vor: Die politischen Impulse und Ideen, die grün oder links klingen, sind weniger mehrheitsfähig denn je.

Die sozialen Bewegungen, die uns am Herzen liegen und in den vergangenen zehn Jahren medial und kulturell stärkste Aufmerksamkeit erhielten, kriegen inzwischen kein Bein mehr auf den Boden. Ob Klimakrise, soziale Ungleichheiten oder die Perspektive auf die Bundestagswahlen am 23. Februar – es deutet wenig darauf hin, dass es besser wird.

Trotz alledem glauben wir, dass es sich nicht lohnt, sich in dystopischen Gedankenlabyrinthen zu verlieren. Schluss mit der ewigen Empörung – es braucht neue Perspektiven!

Sie können am taz lab sowohl vor Ort als auch von zu Hause teilnehmen. Alle Events werden per Livestream übertragen. Zusätzlich bekommen Sie Zugang zur Mediathek, sodass Sie ganz in Ruhe die Talks und Podien nachhören können.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „tazlab” an. Einsendeschluss ist am 26.02.2025 um 10:00 Uhr.

Die taz verlost 5x2 Tickets für das taz lab 2025 am 26. April 2025 ab 8:30 Uhr rund um das taz Haus und live im Stream.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.