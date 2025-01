taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Wackelkontakt

Franz Escher wartet auf den Elektriker. Seine Steckdose hat einen Wackelkontakt. Um die Zeit zu überbrücken, greift er zu einem Buch über den Mafia-Kronzeugen Elio Russo. Dieser sitzt im Gefängnis und fürchtet um sein Leben, weil er so viele verraten hat. Nächtelang liest er aus Angst ein Buch: über Franz Escher, der auf den Elektriker wartet.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 29. 3.2025, 16:15 Uhr Wo: Standnummer tba Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Wolf Haas entfacht in seinem neuen Roman ein erzählerisches Feuerwerk, bei dem zwei scheinbar getrennte Geschichten sich zu einem atemberaubenden Tanz verweben. Was als alltägliche Szenarien beginnt, führt zu einem Netz aus familiären Verstrickungen, ungelösten Geheimnissen und einem toten Handwerker. Ein schwindelerregendes Spiel zwischen Realität und Fiktion, das bis zum elektrisierenden Kurzschluss fesselt.

Wackelkontakt – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Wolf Haas wurde 1960 in Maria Alm am Steinernen Meer geboren, lebt heute in Wien. Für sein Werk erhielt er u. a. den Bremer Literaturpreis, den Wilhelm-Raabe-Preis und den Jonathan-Swift-Preis. Bei Hanser erschien zuletzt der Roman Eigentum (2023), der mit dem Erich Kästner Preis 2024 ausgezeichnet wurde. Sein neues Buch ist kürzlich bei Hanser Literaturverlage erschienen.

🐾 Doris Akrap moderiert diesen taz Talk. Sie ist Ressortleiterin des Gesellschaftsteils der taz ist. Seit 2008 Redakteurin, Autorin und Kolumnistin der taz. Publizistin, Jurorin, Moderatorin, Boardmitglied im Pen Berlin.

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de