7469185 6062662

Freikarten für das CTM Festival : Dis Fig & Spooky-J und These New Puritans

Die taz verlost 2x2 Karten für das Konzert von Dis Fig & Spooky-J und These New Puritans am 25. Januar 2025 im Rahmen des CTM Festivals.

25.1.2025 19:00 Uhr teilen Diesen Artikel teilen

These New Puritans – minimalistische Sounderfahrung Foto: Harley Weir

Dis Fig nutzt ihre akrobatische Stimme und physische Präsenz, um eine emotionale Tiefe zu vermitteln, die über Sprache hinausgeht.Zwischen verletzlicher Schönheit und ungezähmtem Chaos erschafft sie ein kathartisches Klanguniversum. Gemeinsam mit Spooky-J (Nihiloxica) am Schlagzeug präsentiert sie eine eindrucksvolle Live-Show, deren Material während ihrer CTM x Goethe-Institut x Somerset House Studios Residency 2024 entwickelt wurde – und die die Grundlage für ein kommendes Album bildet. Außerdem erwartet euch ein Auftritt von These New Puritans, die mit ihrem post-klassischen, minimalistischen Sound eine einzigartige Art von Pop schaffen. Ihre Tracks verschmelzen subtile Wärme mit komplexer Vieldeutigkeit und bewegen sich dabei ständig zwischen den Genres. Mit der Präsentation ihres neuen Albums bleibt eines sicher: Erwartet das Unerwartete. Die taz verlost 2x2 Tickets für das Konzert am 25. Januar 2025 um 19:00 Uhr in der Betonhalle im silent green Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „CTM Verlosung” an. Einsendeschluss ist am 20.01.2025 um 10:00 Uhr. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.