Jetzt in der Verlosung PANDAwomen x Fo Sho

Das 7. PANDAwomen Festival startet im November, und in diesem Jahr feiert Panda seinen 15. Geburtstag – ein Meilenstein, der das Festival fast ein halbes Leben lang begleitet. Die Hauptmotivation war stets, auf die benachteiligte Stellung von Frauen in der nach wie vor männlich dominierten Musikbranche aufmerksam zu machen. Statistiken belegen, dass fast 70% der erfolgreichen Künstler*innen männlich sind, was die Notwendigkeit für mehr Sichtbarkeit und Gleichberechtigung unterstreicht.

In diesem Kontext tritt FO SHO auf, ein afro-ukrainisches Hip-Hop-Projekt, das Anfang 2019 von den drei Schwestern Betty, Miriam und Siona Endale gegründet wurde. In ihren Songs, ihrem Stil und vor allem in ihren energiegeladenen, lebhaften Auftritten spiegeln sie ihren einzigartigen kulturellen Hintergrund wider. Ihre Musik ist eine dynamische Mischung aus modernen Genres, von Trap bis Hip-Hop, und sie scheuen sich nicht, andere Stile wie R’n’B und Rock zu zitieren, die ihre Geschichte und kulturellen Traditionen repräsentieren – auf die sie mit großem Stolz blicken.

