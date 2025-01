Jetzt in der Verlosung La Bohème

Das Leben ist groß! Und es ist kalt … am Weihnachtsabend um 1830, im Pariser Quartier Latin. Nicht für die Miete, nicht fürs Feuerholz und nicht fürs Festmahl reicht das Geld der Bohemiens. Zwar sind sie mittellos, doch reich an Lebenslust und im Herzen ganz entflammt – bis die Endgültigkeit des Todes in ihr leichtes Leben bricht …

Puccinis Meisterwerk über das moderne Künstlerleben im Paris des 19. Jahrhunderts ist eine Geschichte über Sehnsucht, Liebe, Kunst und Schicksalsentscheidungen in einem Panorama aus großstädtischer Freiheit, Vereinzelung und Lebensfreude. Inspiriert von der Daguerreotypie, einem Vorläufer der Fotografie, wird die Stadt Paris im Bühnenbild von Rufus Didwiszus als magischer Kunst-Ort erweckt, in dem das rasante Leben der Bohème den Schmerz der Endlichkeit erfährt.

Die taz verlost 1x2 Tickets für die Oper am 19. Januar um 16:00 in der Komische Oper Berlin.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „La Bohème” an. Einsendeschluss ist am 15.01.2025 um 10:00 Uhr.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.