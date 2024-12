Verlosung Rudi Dutschke Starter-Kit

Rudi Dutschke, Soziologiestudent und eine der prägendsten Figuren der 68er-Bewegung, war nicht nur ein wortgewandtes Mitglied im Sozialistischen Deutschen Studentenverband, sondern ab 1965 auch die wichtigste Stimme der Studentenproteste. Zudem war er ein wesentlicher Befürworter der Gründung der taz. Heute verlosen Jana, Aiko und Irene von der taz-Genossenschaft ein besonderes Rudi-Dutschke-Paket: ein T-Shirt, ein Stoffbeutel, ein Stift, ein Magazin über Rudi Dutschke und ein Set Postkarten. Macht mit und sichert euch dieses einzigartige Stück Geschichte!

Während der „Studentenunruhen“ 1967 inszenierte die Boulevardpresse des Springerkonzerns eine Hetzkampagne gegen Dutschke, indem sie ihn fälschlicherweise als Rädelsführer darstellte. Diese mediale Hetze gipfelte 1968 in einem Attentat auf Dutschke, dessen Folgen ihm 1979 das Leben kosteten.

Bis heute lebt sein Erbe in der taz weiter: Das alte taz-Haus in der Rudi-Dutschke-Straße trägt seit 1993 seinen Namen. Zudem erfolgte 2008 auf Initiative der taz die Umbenennung der Kochstraße in Rudi-Dutschke-Straße, als bleibendes Zeichen seines Widerstands. Auch die Springer-Hochhäuser befinden sich nun in der Rudi-Dutschke-Straße, deren Briefpapiere und Visitenkarten seinen Namen tragen.

Aktuell wird das Rudi-Dutschke-Haus saniert und bleibt ein lebendiges Symbol für kritischen Journalismus und die Werte der linken Bewegung.

