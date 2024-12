Verlosung In den Zeilen verschwinden

Lin Hierse, Mitglied des Leitungsteams der Wochentaz, verlost heute ihr zweites Buch Das Verschwinden der Welt.

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages. Zum Formular

In diesem klugen und poetisch erzählten Roman begleiten wir die Hauptfigur Marta und die letzten Bewohner*innen eines uralten Hauses in Schanghai. Es geht um deutsch-chinesische und deutsch-jüdische Geschichte – und die großen Fragen des Menschseins: Was tun, wenn die Welt um einen herum auseinanderzufallen droht?

Freuen Sie sich darauf, in der Adventszeit in diesem Buch zu versinken, und nehmen Sie an der Verlosung teil!

Auf Instagram können Sie das heutige Video in der Story sehen. Morgen geht es dann weiter mit dem dritten Türchen – stay tuned!