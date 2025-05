Jetzt in der Verlosung Freikarten für die Freiluftkinos

Ob lauschig im Innenhof des Künstler:innenhauses Bethanien gelegen, am Rande des Volksparks Friedrichshain oder im Open-Air-Theater Rehberge – Freiluftkinos in Berlin versprechen einzigartige Erlebnisse unter freiem Himmel.

Die taz verlost jeweils 5x2 Freikarten für das Freiluftkino Kreuzberg und Rehberge für folgende Filme:

Freiluftkino Rehberge

„Like A Complete Unknown “, Samstag 17.05. 21:00 Uhr

Auf das Talent von Timothée Chalamet vertrauend, hatte Bob Dylan diesem Film schon vorab seinen Segen erteilt. Richtig so, denn natürlich kann James Mangolds Film nur eine mögliche Version des 60er Jahre New Yorks und des kometenhaften Aufstiegs Bob Dylans liefern. Und das macht der Film wunderbar: Chalamets Mut, die Dylan Songs selbst zu singen, wird belohnt. An seiner Seite spielen Edward Norton, Elle Fanning und Monica Barbaro.

Freiluftkino Kreuzberg

„The Last Showgirl “, Sonntag 18.05. 21:15 Uhr

Als "einfühlsam und betörend" bezeichnete die New York Times diesen wunderbaren Film. Im Zentrum steht Shelly (Pamela Anderson), die ihr ganzes Leben unbeirrt der aus der Zeit gefallenen Las Vegas Show "Razzle Dazzle" widmet. Jetzt ist die Zeit für den letzten Vorhang der Show gekommen. Ohne Shelly zu bewerten entfaltet Pamela Anderson ein großartiges Bild einer nicht unmerkwürdigen Person. Ihre beste Freundin Annette (Jamie Lee Curtis), die von Casino Jobs lebt, liefert eine Tanzszene, die Filmgeschichte schreiben wird.Englisch mit deutschen Untertiteln

