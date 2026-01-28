Ausschreibung taz Panter Volontariat 2026 Das Volo für alle, die noch fehlen

taz Panter Stiftung | Vielfalt in den Redaktionen stärken – das schreibt sich die taz Panter Stiftung seit 2011 auf die Fahnen. Deshalb sponsoren wir zwei Volontariate in der taz für journalistische Nachwuchstalente mit besonderen, und das heißt: vielfältigen Biografien und Expertisen. Finanziert werden die Volontariate durch Spenden – ein Volontariat kostet die Stiftung rund 25.000 Euro.

In 18 Monaten arbeiten die Volontär:innen in den verschiedenen Ressorts und lernen das journalistische Handwerkszeug. Und auch die taz lernt von ihnen, von den unterschiedlichen Perspektiven, Ideen und neuen Impulsen.

Wonach wir nicht fragen:

Wir fragen explizit nicht nach speziellen Abschlüssen und Zertifikaten, denn wir wollen bürokratische, exkludierende Hürden möglichst niedrig halten.

Was wir uns stattdessen von Dir wünschen?

• Freude und Talent am Schreiben und Recherchieren

• Lust auf die taz als linkes journalistisches Projekt

• Neugierde darauf, in großen Datenmengen Geschichten zu finden und Daten mit Hilfe von Tools zu visualisieren (bspw. mit Datawrapper), denn wir möchten diesen Bereich weiter ausbauen

• Exzellente Deutschkenntnisse sind fachlich notwendig

• Bereitschaft zu Sonn- und Feiertagsdiensten

• Ausdrücklich erwünscht sind Bewerbungen von Menschen, die aufgrund ihrer sozialen, nationalen oder ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihres Geschlechts, ihrer geschlechtlichen Identität oder Behinderung Diskriminierungserfahrungen machen

Was wir Dir anbieten:

• Umfangreiche journalistische Ausbildung in einem großartigen engagierten politischen Umfeld

• Viel Freiraum für eigene Ideen und Themen

• Sprungbrett in die Medienwelt

• Einblicke in den gesamten taz-Kosmos: Von der Zeitung über die Genossenschaft & Stiftung hin zum Verlag und der Community-Arbeit

Du fühlst Dich angesprochen?

Dann schicke uns bitte einen Text, warum Du das Volontariat bei der taz machen möchtest sowie 2-3 Schreibproben an:

stiftung@taz.de, z. Hd. Gemma Terés Arilla.

Nachfragen bitte via Mail oder telefonisch unter: 030 25902-420

Bewerbungsschluss: 18. Februar 2026

Das Volontariat beginnt im Juni 2026.